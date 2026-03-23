選抜高校野球５日目の２３日、第２試合に登場した高川学園のアルプス席からは、約５０人の吹奏楽団が響かせるトランペットやクラリネットが響きわたった。高川学園の吹奏楽部員は７人のため、ＯＢのほか、甲子園出場時には助っ人として来てもらっている県立防府商工高吹奏楽部などが駆けつけ、約５０人編成で応援に臨んだ。全員がそろう練習の機会は３回だけだが、高川学園の梅崎瑛麻さん（１７）は「みんなで意見を出し合っ