SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が22日、自身のインスタグラムを更新。ノースリープ＆デニムの“へそ出し”コーデ姿を公開した。「3連休最終日みんなゆっくりできたかな？？明日発売のセットアップのトップスをデニムと合わせてみたよ」と白のノースリーブ＆デニム姿の写真をアップ。「セットアップアイテムは色んなコーデ楽しめるからすきツイードだけどカジュアルにも」とつづり、ハッシュタグで「ゆあし