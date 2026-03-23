日本相撲協会は２３日、両国国技館で評議員会と理事会を開いて２年の任期満了に伴う新理事の選任と新理事長の選出を行い、現職の八角理事長（６２）（元横綱北勝海）の再選を決めた。八角理事長は２０１５年１２月に理事長に就任しており、実質６期目に入る。八角理事長は相撲協会を通じ、「大相撲の伝統文化の継承、力士らの育成と新弟子の確保、土俵の充実を使命として、一所懸命に取り組んでまいります」などとの談話を発表