◇第98回全国選抜高校野球大会第5日1回戦東北（宮城）5―1帝京長岡（新潟）（2026年3月23日甲子園）東北の87年エースが、「リベンジ」の一戦を聖地で見届けた。87年8月16日、対帝京2回戦。相手先発は帝京長岡の現監督、芝草宇宙だった。当時の背番号1・橋本一成氏は、「あの当時のPL（学園）帝京は強いチーム。帝京打線は本当に怖かった。でも僕は3点以内に抑える、と言っていたんです」と振り返る。初回にいきなりその3