NPB(日本野球機構)は23日、今シーズンの「月間MVP賞」の発表日について明かしました。セントラル・リーグでは1975年、パシフィック・リーグでは1979年に制定された月間MVP賞。各リーグで月間を通じて最も活躍した投手・打者のそれぞれ各1名が選出されるもので、「1回はプロ野球選手として取りたい」と語る選手もいるほど、名誉ある賞となっています。今シーズンの各月の受賞者の発表日は、以下の通り。受賞者には、各連盟からの記