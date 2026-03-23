3月23日（現地時間22日、日付は以下同）。NBAは、22日のオーランド・マジック戦でルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）とゴガ・ビタゼ（マジック）へ科せられたテクニカルファウルが、再検討の末に取り消しになったと発表した。 この試合の第3クォーター残り1分19秒。ドンチッチがフリースローラインにいた場面でビタゼと口論へ発展し、両選手へテクニカルファウルがコӦ