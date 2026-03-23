トーメンデバイスが後場にプラス圏に浮上した。同社は２３日午後１時、２６年３月期の業績・配当予想の増額修正を発表。これが株価の支援材料となった。今期の売上高予想は従来の見通しから９００億円増額して６２００億円（前期比４７．０％増）、最終利益予想は２０億円増額して１００億円（同７９．０％増）に見直した。生成ＡＩ関連製品の需要拡大を背景に、メモリー価格が想定を上回って推移し、収益を押し上げ