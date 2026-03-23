テクノスマートが続落。１９日の取引終了後に、２６年３月期の期末配当予想を４４円から４６円へ増額修正したが、全般相場が下落するなかこれを好感する動きは限定的のようだ。なお、年間配当予想は９０円（前期８６円）となる。 出所：MINKABU PRESS