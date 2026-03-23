「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２３日午後１時現在で東洋エンジニアリングが「売り予想数上昇」２位となっている。 東洋エンジは３日ぶりに急反落し、値幅制限いっぱいとなる７００円安の２９１０円まで下げ、ウリ気配で張り付いている。レアアース関連の象徴株に位置付けられるが、足もとで全体リスクオフ相場に流されて信用で買い進んだ向きの投げ売りを誘っているもようだ。直近デ&#