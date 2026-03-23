八十二長野銀行は底堅く推移している。連休前１９日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について純利益を５５０億円から６２０億円（前期比２９．２％増）へ上方修正すると発表した。足もとの業績動向を踏まえ、資金利益と株式等損益が当初予想を上回る見込みのため。配当予想も５０円から６０円（前期４２円）に増額した。株価は全体波乱相場にツレ安する展開となっているが、下値では買いが流入している。 出所：MINKABU