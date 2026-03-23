永大産業が大幅続落している。１９日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を７４５億円から７３５億円（前期比３．２％増）へ、営業利益を８億円から６億円（前期２億９３００万円の赤字）へ、最終損益を５億円の黒字から３０億円の赤字（同２９００万円の赤字）へ下方修正しており、これが嫌気されている。 新設住宅着工戸数の低迷の影響を受けて、主力の住宅資材事業が計画を下回る見通し。また、