カナミックネットワークは後場にプラスへ転じている。きょう午後０時１分ごろ、ＡＩを活用した介護特化の議事録自動作成機能を自社サービス「カナミッククラウドサービス」に追加したと発表しており、好感した買いが入っている。カナミッククラウドサービスは地方自治体や医師会、介護サービス事業向けのクラウドサービス。今回の機能追加により議事録の作成時間を大幅に削減し、介護事業所