巴コーポレーションが下げ渋っている。同社は２３日午前１１時、配当予想の修正を発表。これまで２４円としてきた２６年３月期の期末一括配当予想に関し、特別配当１２円を追加して３６円に見直しており、押し目買いを誘ったようだ。直近の業績動向を踏まえた。前期の期末一括配当は２４円だった。 出所：MINKABU PRESS