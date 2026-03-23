ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信やＷＴＩ原油価格連動型上場投信が高い。米原油先物相場は、日本時間２３日の時間外取引でＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が一時、１０１．５ドルと１００ドルを超えて上昇。トランプ米大統領は２１日に「イランが４８時間以内にホルムズ海峡を開放しなければエネルギー施設を標的に攻撃を始める」とＳＮＳで表