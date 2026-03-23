元フランス代表FWディミトリ・パイェ(38)が22日、リーグアン中継サービス『L1プラス』で現役引退することを発表した。パイェは2005-06シーズンにナントでリーグアンデビューを飾り、サンテティエンヌ、リール、マルセイユでもプレー。15-16シーズンから2年間はウェストハムでプレミアリーグを戦った。16-17シーズンにマルセイユで母国に復帰し、23年8月にブラジルのバスコ・ダ・ガマへ移籍。昨年7月からは無所属となっていた。