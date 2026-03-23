オランダサッカー協会(KNVB)は22日、オランダ代表の新ユニフォームを発表した。KNVBは新ユニフォームについて「我々のサッカーが世界をオレンジ色に染めるが、これほど鮮やかな色になったことはない。この鮮明な新たなオレンジ色は、最大限の視認性を実現するために開発された。史上最も鮮やかなオレンジ色」と説明。チームを象徴するカラーを全面に示すデザインとなった。2ndユニフォームも発表されており、白を基調に胸に