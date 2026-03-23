BTSの公式Xにて、JIN（ジン）が迷彩柄のジャンプスーツを纏ったオフショットが公開された。 【写真】前髪重めのBTSジンが迷彩柄ジャンプスーツでピース／雪景色に佇むBTSジン【動画】雪にすっぽり埋もれたままトークするBTSジン『人生84』全編 ■BTSジンのギャップにファン悶絶 JINは、バラエティ番組『キアンの破天荒ゲストハウス』で共演したキアン84のYouTubeチャンネル『人生84』に登場。キアン84