恋愛する中で男性は「彼女を失いたくない」と感じる瞬間があります。それは見た目や条件だけではなく、一緒に過ごす中で積み重なる感覚によるもの。強く惹かれるというより、気づいたら離れられなくなっているのです。一緒にいて気を遣いすぎずに済む無理に盛り上げたり、気を張り続けたりしなくても自然に過ごせる関係は、男性にとって居心地の良いものです。安心していられる相手だと感じるほど、手放したくない気持ちは強くなり