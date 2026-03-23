交際するなら誠実で一途な男性がいいと願う女性は多いものの、本当に誠実か、本当に一途かを見極めるのは難しいもの。そこで今回は、恋愛において一途な男性の「本気度」が表れる言動を紹介します。コミュニケーションを大切にしてくれる一途な男性は、本命の女性とのコミュニケーションを大切にします。忙しい日でも必ず連絡しますし、メッセージを送った際の返信も早い傾向があるでしょう。また、一途な男性は本命の女性の小さな