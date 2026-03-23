仕事や生活リズムの影響で、食事時間がバラバラになりがちな人もいれば、毎日できるだけ決まった時間に３食を摂る人もいます。体型キープには食べる内容だけでなく、食事の“タイミング”も関係すると言われることがありますが、実際にはどのような違いがあるのでしょうか？そこで今回は、食事の規則性と体型の関係について整理してみます。食事が不規則だと食欲の波が大きくなりやすい食事時間が日によって大きく変わる生活では、