プロ野球・巨人の新戦力、則本昂大投手。先発再転向となる今季に向け、本人が「僕の中では大きな決断」と語るフォーム修正を行いました。則本投手はこれまでの自らのフォームについて、テイクバックの際に「腕が背中側に入るタイプ」と解説。その場合「出力は出るけどブレが大きいし、体への負担も大きい」と話します。先発として長いイニングを投げるため、則本投手は背中側への右腕のひねりをコンパクトにするフォーム修正を断行