男性が言葉では「好き」と言ってくれていても、本当に将来を見据えた関係なのか、それとも一時的な感情なのかをしっかり見極めたいところ。そこで今回は、男性の恋心が「本気」なことが分かるサインを紹介します。敏感に「あなたの変化」に反応してくれる「髪切った？似合ってるね」「その口紅の色、いつもと違うね」など、あなたの小さな変化に気づいてくれる男性は要チェック！遊びの関係ならば、そこまで相手の細かな変化に注目