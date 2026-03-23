「ちいかわベーカリー」は23日、大阪に常設店が誕生すると発表した。公式SNSなどで案内した。【画像】「ちいかわベーカリーOSAKA」オープン決定ビジュアル「ちいかわベーカリーOSAKA」のXでは、「大ニュース」として、ビジュアルとともに「『ちいかわベーカリー』の常設店が2026年夏、KITTE大阪にオープン決定詳細は追って順次公開予定です」と伝えた。これに対して「まじで!?」「ついに関西に!!」「念願の大阪に来たぁ〜!