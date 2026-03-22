「彼女とならきっと幸せな家庭が築ける…」と男性に将来を見据えて交際したいと思ってもらえたら、きっと素敵な恋愛になるはず。そこで今回は、そんな風に男性が「本気で惚れ込んでしまう女性」に見られる特徴を紹介します。自分を飾らず素の姿を見せてくれる飾らない自然体の女性に安心感を覚える男性は多く、自ずと「自分も彼女になら素を見せられる」という気持ちになるでしょう。お互いに偽りのない関係は、対等で深い信頼関係