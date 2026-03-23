参院は23日の本会議で、日銀政策委員会審議委員に中央大名誉教授浅田統一郎氏と青山学院大教授佐藤綾野氏を充てるなど、11機関22人の政府人事案に同意した。4月発足の第三者機関「サイバー通信情報監理委員会」委員長には元札幌高裁長官近藤宏子氏を充てる。衆院は既に同意済みで、正式承認された。