タレントの若槻千夏（41）が23日、都内で行われたSMBCビジネスセミナー「みんなの研修」新サービス発表会に出席した。2009年に自身のアパレルブランド「WC」を立ち上げるなど、デザイナー、経営者としても活躍している若槻。同社が提供する人材教育の総合研修サービス「みんなの研修」にちなみ、スキルを習得するために取り組んだことを問われると「起業した時は、セミナーを見つけることができなかったぐらい若かった。何から