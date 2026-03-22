「最近、彼が私の呼び方を変えた」と、ドキドキとしたことはありませんか？男性の本命サインは、わかりやすい言葉よりも“名前の呼び方”の変化として出ることがあります。男性は距離が縮まると呼び方が変わる苗字から名前へ、名前から少し柔らかい呼び方へと変わるのは、心理的な距離が近づいているサイン。男性は本命相手には無理なく呼び方を変化させていきます。名前で呼びかけてくる回数が増える「ねえ」「ちょっと」ではなく