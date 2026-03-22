不倫関係は、一度終わればそれで完全に区切りがつくとは限りません。しばらく距離を置いていたはずなのに、ふとしたきっかけでよりを戻してしまうケースも少なくないのです。そして、不倫関係が再び動き出すときには、いくつか共通するきっかけがあります。久しぶりの連絡「元気？」という何気ないメッセージ。特別な意味はないはずの一言でも、過去の関係があった相手から届くと気持ちが揺れることがあります。久しぶりの連絡は、