丁寧にベースメイクを仕上げているのに、どこか重たく見える。きちんと整えているはずなのに、かえってメイク感が強く出てしまう。そんな違和感の原因は、「ベースメイクの質感」にあるかもしれません。大人世代の若見えは、作り込みすぎずに整えること、そのバランス感で決まります。カバーしすぎていないかシミやくすみを隠そうとして、ファンデーションやコンシーラーを重ねていませんか？カバーを重ねるほど、肌は均一になりま