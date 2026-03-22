「食事量はそれほど変わっていないのに、体重が増えやすくなってきた」と感じていたのはYさん（40歳・事務）。忙しい日が続く中で、寝る時間や食事時間がバラバラになり、体調の波も大きくなっていたといいます。そこで始めたのが、朝の光を浴びる時間を作るというシンプルな習慣でした。起きたら５分だけ外の光を浴びるYさんが意識したのは、起きたあとにカーテンを開け、できればベランダや窓辺で５分ほど外の光を浴びること。コ