収入が特別多いわけではないのに、きちんとお金を残すやりくり上手な人がいる一方で、同じくらいの収入でも、なぜか毎月お金が足りなくなる人もいるでしょう。この違いは、“お金の使い方の習慣”から生まれます。お金の流れを把握している？やりくり上手な人は、毎月どれくらい使っているのかを大まかに把握しています。細かい家計簿をつけていなくても、「どこにお金が出ていくか」を理解しているのです。逆にお金の流れが見えて