ドジャースのタナー・スコット投手（３１）は２２日（日本時間２３日）に敵地アナハイムでのエンゼルスとのオープン戦に１１―１の６回に２番手で登板し、３ランを被弾。１／３回を３安打４失点（自責点３）、３無三振１四球で１回を投げ切ることができなかった。昨季の再現だった。１０点リードでマウンドに上がったが、先頭トラウトに内角低めの９６・２マイル（約１５４・８キロ）のフォーシームを中前に運ばれた。続くシャ