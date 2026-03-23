【GameSir G7 Pro ドラゴンズドグマ 2エディション】 3月23日 発売 価格：15,999円 GameSirは、Xbox/PC/Android用コントローラー「GameSir G7 Pro ドラゴンズドグマ 2エディション」を3月23日に直販サイトで発売した。価格は15,999円。 □GameSir G7 Pro Dragon's Dogma II Edition 本製品はカプコンの「ドラゴンズドグマ 2」発売2周年を記念したコントロӦ