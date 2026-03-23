英内務省当局者は、ヘンリー王子に税金を使った警備を再開すれば、国民の反発を招く恐れがあると懸念している。英紙サンが先日、報じた。ヘンリー王子とメーガン妃は７月、２０２７年にバーミンガムで開催される障害者テニス男女大会「インヴィクタス・ゲームズ」に向けて、１年間のカウントダウンを開始するイベントに出席するため英国を訪れる予定とされている。実現すればメーガン妃にとっては２０２２年９月のエリザベス女