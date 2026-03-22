ショートヘアとショートボブ。見た目の印象だけでなく、毎朝の準備のしやすさにも違いがあります。ただし「どちらがラクか」は一概には言えず、スタイルの設計や髪質によって変わるもの。それでも、傾向としての違いはあるんです。動きをつくるのか、形を整えるのか。スタイリングの考え方を整理すると、朝の手間の違いも見えてきます。動きを整えるショートヘアトップの立ち上がりや毛先の動きをつくることでシルエットが完成する