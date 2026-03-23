女優の広瀬すずが23日、都内で開催されたサントリー（株）「ザ・プレミアム・モルツ」新CM発表会に、伊藤沙莉、オダギリジョー、津田健次郎と共に出席。「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」を描くオリジナルCMの反響や、自身が「一新したいこと」を明かした。【写真】広瀬すず、ビビッドなピンクのロングワンピースで登場（全身ショット）サントリー（株）は、2025年12月下旬より、「ザ・プレミアム・モルツ」