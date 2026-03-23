大相撲春場所大相撲春場所は22日、エディオンアリーナ大阪で千秋楽が行われた。14日目に優勝を決めた関脇・霧島（音羽山）の優勝パレードでは異例の光景が広がり、相撲ファンの視線を釘付けにした。オープンカーに乗って沿道の声援に応えた霧島。ただ、上半身は裸でまわし姿のまま車に乗り込んでいた。羽織はかま姿で優勝パレードに参加することが多いだけに、極めて珍しい場面だった。実際のシーンはABEMA中継で映ったほか