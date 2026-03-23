株式会社ＣＡＲＴＡＨＯＬＤＩＮＧＳのグループ会社で、ゲームメディア「神ゲー攻略」などを運営する株式会社ＬｉｇｈｔｈｏｕｓｅＳｔｕｄｉｏは、全国のゲームユーザー３００人を対象に、ゲームにおける「ネタバレ」に関する意識調査を実施し、２３日に発表した。「ゲームのネタバレについてどう感じるか」をたずねたところ、「絶対に避けたい（１８・３％）」「できれば避けたい（３１％）」を合わせ、４９・３％がネタ