Photo: Maruo Kono / Red Bull Content PoolLANAが、この春に新発売となる「Red Bull Cherry Edition」のコラボレーションソングとして新曲「Diamonds in the Sky」を書き下ろしたことがわかった。本楽曲には「誰もが高く飛び、輝くことができる」というメッセージが込められており、楽曲を使用したTVCMは3月31日（火）より全国で放送がスタートされる。今回のコラボについてLANAは「ちょうど今年は、みんなに翼をさずけるような曲