カーリング女子世界選手権カーリングの女子世界選手権は22日（日本時間23日）にカナダ・カルガリーで閉幕し、3位決定戦に出場した日本代表のロコ・ソラーレはスウェーデンに5-8で敗れた。大会4位だったが、吉田知那美には選手による投票で個人賞が贈られた。実力はもちろん、人柄やスポーツマンシップ、カーリングを楽しむ姿勢が世界の名選手たちから高く評価された。世界カーリング連盟、日本カーリング協会のインスタグラ