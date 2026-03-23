◇女子サッカー◆なでしこリーグ２部第２節ＦＣふじざくら山梨３−２ＳＥＩＳＡＯＳＡ湘南ＦＣ（２２日・ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）ＦＣふじざくら山梨はホームでＳＥＩＳＡＯＳＡ湘南ＦＣを３ー２で下し、今季初勝利を挙げた。前半４６分、ＭＦ小鍛冶旭がＣＫのチャンスを体ごと押し込んで先制。後半はたて続けに２点を決められて逆転を許したが、３６分にＦＷ脇田紗弥がＧＫとの１対１を左足で制して追いつき