三浦知良と槙野智章監督が再会J2藤枝MYFCの槙野智章監督が、福島ユナイテッドFWカズとの再会を喜んだ。藤枝は3月21日、百年構想リーグで福島と対戦。試合前には福島に所属する59歳FW三浦知良とハグで健闘を誓いあい、3-3からのPK戦5-3で4連勝とした後の会見では「カズさんのプレーしている姿を見たかったけれど（出場がなく）残念」と言いながら、久しぶりの再会を喜んだ。藤枝の福島戦が注目されたのは今年1月、カズが福島入