BTSが20日にリリースした約3年9ヶ月ぶりの5thアルバム『ARIRANG』が、海外主要メディアで相次いで取り上げられ、カムバックに注目が集まっている。【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS米Rolling Stoneは「『ARIRANG』で完璧なカムバックを証明した」と題する記事を掲載した。同誌は「今回のブロックバスター級のカムバックを通じて、グループのアイデンティティと韓国的ルーツを強調すると同時