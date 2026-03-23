歌手・タレントの中川翔子さんが3月21日、自身の公式Xを更新。産後の体調の変化に悩む切実な心境を明かしました。 【写真を見る】【 中川翔子 】 「マミーブレインが本当につらい 治したい、治りたい」双子育児中苦悩を明かす中川さんは「マミーブレインが本当につらい 治したい、治りたい」と投稿しました。 この投稿に、「私も産後非常に辛く、マミーブレインで多くの仕事に支障が出ました」「辛いって実感してる