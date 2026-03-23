中東情勢をめぐる混乱で日本の国債も売られています。住宅ローン金利などにも影響する長期金利は2.3%を超え、およそ2か月ぶりの高い水準です。きょうの債券市場で長期金利の代表的な指標である10年物国債の利回りは2.32%まで上昇しました。ことし1月下旬以来、およそ2か月ぶりの高い水準です。国債は売られて価格が下がると利回りが上昇する仕組みで、中東情勢をめぐる混乱が続き原油高を通して物価が上昇するとの懸念から債券が売