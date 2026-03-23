◇第98回全国選抜高校野球大会第5日1回戦東北（宮城）―帝京長岡（新潟）（2026年3月23日甲子園）パドレス・ダルビッシュ有投手（39）が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。第98回選抜高校野球大会で22年ぶりの勝利を挙げた母校・東北（宮城）を祝福した。ダルビッシュは自身が出場した04年以来のセンバツ勝利に「母校が選抜で勝利をあげました。おめでとうございます」と投稿した。東北は初回2死満塁から梅田昊