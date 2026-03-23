TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が22日放送の同局系ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜午前10時）に生出演。卒業式の定番曲「大地讃頌」（だいちさんしょう）をめぐる自身の思い出を明かした。番組では卒業式の定番曲の話題で盛り上がった。安住アナは「ちょうど35年前、40年前といいますと、スクールウォーズの後ぐらいで、全国的には中学校や高校が校内暴力などで荒れていて。そういう背景もあって。私は北国の公立の中学校