加藤産業は3月11〜13日の3日間、恒例の春季総合食品展示会を神戸市の神戸国際会議場で開催し、全国からスーパーなどの得意先5300人が来場した。特に自社ブランド「カンピー」が発売70周年を迎え、会場入り口には「カンピー70周年ありがとうキャンペーン」の告知を大々的に展示した他、直近の市況が「買上点数がさらに下がっている」（中村考直専務）ことから、その対策強化など各種提案を行った他、469社の出展メーカーが新商