俳優の大和田伸也が3月13日、自身のYouTubeチャンネル「大和田伸也の隠れ家」を更新。本業での渋い演技とはギャップのある、可愛らしいポケモンたちのぬいぐるみコレクションを紹介した。 （関連：【画像あり】大和田伸也が「家族みたい」と紹介した、可愛すぎるポケモンのぬいぐるみコレクション（複数あり）） 大ヒット中のシリーズ最新作『ぽこ あ ポケモン』もプレイしており、ポケモン好きで知られる大和田。動画