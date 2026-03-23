えんぷていが、ワンマンツアー『SELF TITLED TOUR』を6月より開催。また、あわせてツアーのキービジュアルおよび新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：downt、DURDN、えんぷてい……時間や空間にまつわるコンセプトアルバムを生み出すバンド） 本情報は、3月20日に東京 恵比寿LIQUIDROOMにて行われたワンマンライブ『えんぷてい単独公演』にて発表されたもの。 本ツアーは、6月